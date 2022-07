ROMA – “Le alleanze? Abbiamo qualche giorno di tempo davanti. Io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, bisogna andare di fronte a 60 milioni di italiani e dobbiamo essere convincenti”. Il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal Tg2 non chiude le porte a nuove alleanze, dopo quella già raggiunta con Articolo 1, Psi e Demos.

LETTA: “STO DISCUTENDO CON TUTTI SENZA VETI”

In particolare, ballano i possibili accordi con Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Il leader dem non fa preclusioni: “Io non metto veti nei confronti di nessuno, sto discutendo con tutti, non le dico ‘serenamente’ perché non tornerebbe tanto simpatico in questo momento, ma discutiamo con tutti”.

RENZI: “LA SINISTRA CANDIDA DI MAIO, NOI SIAMO IL TERZO POLO”

La replica di Renzi arriva a mezzo social: “La sinistra apre la campagna elettorale candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la conosciamo: sovranisti e populisti. C’è un mondo che chiede di votare altro. Noi ci siamo #TerzoPolo”. Insomma, la strada per un accordo tra gli ex “nemici” Letta e Renzi appare al momento tutta in salita.

LETTA RILANCIA LA DOTE PER I 18ENNI

Il segretario del Pd, nel corso dell’intervista al Tg2, mette di nuovo in campo una proposta di cui aveva già parlato nei mesi scorsi, e che aveva fatto molto discutere: una ‘dote’ per i 18enni. “La porteremo avanti – assicura Letta – e sarà finanziata con la tassa di successione per i patrimoni plurimilionari. È giusto che uno che ha un patrimonio così lasci qualcosa alla società: se viene ridato ai giovani attanagliati dalla precarietà questo è il senso di generazioni che si aiutano”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Letta: “Renzi? Nessun veto”. La replica: “Candidate Di Maio, noi siamo il terzo polo” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento