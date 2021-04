Letta: “Senza Next Generation l’Unione europea sarebbe saltata, sovranismo avrebbe vinto”

ROMA – “Se non ci fosse stato Next Generation EU oggi non ci sarebbe più l’Unione europea che è stata molto vicina al collasso tra il marzo e il maggio dell’anno scorso. Si era arrivati ad un bivio, se non si fosse intrapresa la strada del Next Generation EU l’Europa sarebbe saltata, magari non istituzionalmente ma si sarebbe afflosciata e il sovranismo avrebbe vinto”. Così il segretario PD Enrico Letta intervenendo ad un convegno su ‘Next generation Ue, un patto permanente, sostenibile e sociale per una nuova Europa’.

“L’OBIETTIVO È RENDERE PERMANENTE IL NEXT GENERATION EU”

“La svolta della vita europea è rendere permanente il Next Generation Eu, questo passa attraverso il successo del Pnrr in Italia e in Spagna a cui sono destinati metà dei fondi. Se Italia e Spagna avranno successo, allora la nostra battaglia per rendere Next generation EU è potenzialmente vincente”.

“UE ORA PIÙ UNITA SENZA IL FRENO BRITANNICO”

“Lo dico con grande chiarezza: anche perché è stato tolto il freno britannico, oggi in Europa si possono fare cose più forti perché alla fine siamo più uniti, quel freno non c’è più. Prima la Gran Bretagna metteva veti sull’Europa sociale e della solidarietà”, spiega letta. “Se la Gran Bretagna fosse stata ancora dentro, il tavolo dei 27 fosse stato a 28 e oltre alle opposizioni di Austria e Olanda ci fosse stata la presenza pure di Boris Johnson- aggiunge- il Next Generation EU non si sarebbe mai fatto nella sua capacità visionaria”.

“NON VEDIAMO IL DOPO PANDEMIA COME UN RITORNO AL 2019”

“Non vediamo il dopo-pandemia come un ritorno al 2019 ma come un passo in avanti nel futuro. Nel 2019 stavamo meglio come salute ma si stava male per tanti altri punti di vista”.

