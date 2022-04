Letta: “Serve un intervento choc per aiutare le famiglie. L’Europa agisca sul gas”

PALERMO – “Chiediamo al Governo un intervento choc che sia in grado di abbassare la ‘febbre’ e il grado di difficoltà che stiamo vivendo per fare in modo che le famiglie italiane non siano obbligate a non pagare la bolletta della luce”. Così il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa a Palermo per presentare la scuola di formazione politica intitolata a Piersanti Mattarella e promuovere la candidatura di Franco Miceli a sindaco del capoluogo siciliano.

“Stiamo entrando in periodo di recessione economica e bisogna mettere in campo gesti che siamo in grado di evitarla – ha aggiunto il leader dem -. Stiamo vivendo con grandissima difficolta questo momento, la situazione peggiorerà a meno che non si interverrà a livello europeo sul tema dei prezzi del gas e a livello nazionale sui costi dell’energia”.

LETTA NON ESCLUDE LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO

“I sei miliardi provenienti dal buon andamento dei conti pubblici, un tetto al prezzo del gas e la tassazione degli extra-profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche che hanno fatto guadagni enormi: e se non bastasse, anche uno scostamento di bilancio”. Sono le leve ipotizzate dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta per finanziare quello che ha definito “un intervento choc” da parte del Governo in favore delle famiglie per contrastare il caro-energia.

“Tutto questo ci consentirà di evitare che l’incendio divampi, perché se dovesse accadere – ha spiegato Letta – i costi sarebbero molto maggiori di quelli che dovremmo invece sostenere ora”. Letta ha poi aggiunto: “La nostra richiesta al Governo è forte e immediata, per noi fa parte delle priorità”.

“MAGGIORANZA INUSUALE, SOLO NOI SOSTENIAMO VERAMENTE IL GOVERNO”

“Ci troviamo in una maggioranza inusuale, originale e unica: una situazione che si è verificata per via di una fase drammatica vissuta dal Paese e che terminerà con le elezioni politiche”, ha sottolineato Letta. “Ho l’impressione che siamo l’unico partito che sostiene veramente il Governo senza un secondo pensiero. Noi – ha aggiunto il segretario del Pd – sosteniamo il governo Draghi convintamente, ma a volte ho l’impressione che siamo gli unici”.

“CENTRODESTRA? SONO PRESTIGIATORI, MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE ALLO STESSO TEMPO”

Poi l’affondo contro il centrodestra: “Sono ammaliato dalla capacità dei prestigiatori del centrodestra che riescono a stare a livello nazionale all’opposizione e in maggioranza allo stesso tempo. Sono affascinato dalla loro capacità di raccontare le cose come se fossero diverse dalla realtà – ha aggiunto -. Non si è mai visto in nessun altro Paese una coalizione che si organizzi con forze che stanno al Governo e all’opposizione”.

E Letta ha attaccato anche il governo regionale, guidato da Nello Musumeci: “Non siamo solo noi a dire che il governo Musumeci fa schifo: lo dice anche metà del centrodestra”.

