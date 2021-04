Letta vede il fondatore di Open Arms. Salvini: “Non ho parole”

ROMA – Enrico Letta incontra il fondatore di Open Arms e scatena la polemica, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni che vanno all’attacco. “È venuto a trovarmi Oscar Camps, il fondatore di Open Arms. Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni, e anche qualche elemento di speranza”, scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico.

SALVINI: “LETTA RICEVE I ‘SIGNORI’ DI OPEN ARMS, NON HO PAROLE”

“Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi il PD riceve questi ‘signori’ con tutti gli onori. Non ho parole, lascio a voi ogni commento, il tempo è galantuomo”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, leader Lega.

MELONI: “PER IL SEGRETARIO DEL PD LA PRIORITÀ È OPEN ARMS”

“Incontrare i rappresentanti delle categorie in ginocchio? Ma no, per il segretario del Pd la priorità è l’incontro con il fondatore dell’Ong Open Arms. Sempre a dimostrazione di quale siano i loro interessi principali”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

