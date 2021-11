ROMA – “La tua fine è vicinissima” “una brutta fine tra mille dolori” “qualcuno ti spari addosso”, sono queste alcune delle frasi contenute in una lettera anonima ricevuta oggi dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La missiva, proveniente da Padova, contiene numerose minacce di morte al senatore Gasparri e per questo è stata inoltrata con una denuncia alle forze dell’ordine. Nonostante il contenuto della lettera desti molta preoccupazione, il senatore ha già chiarito che questo non influirà in nessun modo con il suo ruolo e che proseguirà come sempre le battaglie che ne hanno caratterizzato negli anni il percorso politico fatto di impegno e di coerenza. Lo rende noto l’ufficio stampa del gruppo di Forza Italia del Senato della Repubblica.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lettera con minacce di morte a Maurizio Gasparri proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento