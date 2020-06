Lettera con proiettile al presidente della Confindustria di Bergamo

Una lettera con proiettile indirizzata al presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia, è stata recapitata al quotidiano L’Eco di Bergamo. La missiva segue quella dello stesso stampo inviata la scorsa settimana al presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, che da allora si trova sotto scorta. Secondo quanto riporta lo stesso quotidiano, la lettera riportava come destinatario il direttore della testata, Alberto Ceresoli.

Oltre al proiettile calibro 6,25, all’interno vi era una lettera di rivendicazione, a firma dei ‘Nuclei proletari lombardi’. “Il signor Stefano Scaglia di Confindustria – è scritto – sappia che non dimentichiamo mai. Una bara in più non si nega a nessuno mai o lui o un suo familiare.

