Celeste Maione, direttrice del nostro portale, dice che Calcionapoli1926 è anche la “voce dei tifosi che non hanno voce”. A tal proposito vogliamo riportare, pur garantendo l’anonimato, un messaggio che ci è stato recapitato da uno dei nostri più appassionati lettori. La sua è una analisi critica, lucida, forse anche provocatoria… ma merita di essere letta: “Andando in giro vedo gli occhi dei miei clienti. Temono un altro lockdown, vedo le strade semivuote perché i dati dei contagi aumentano di giorno in giorno e giustamente la gente ha capito che bisogna fare qualcosa per arginare questa nuova ondata. Stanno pensando di chiudere le scuole che sono diventate, almeno a Portici, dei grandi focolai. I ristoratori giustamente si lamentano per le restrizioni subite, ci siamo visti limitare persino i ritrovi all’interno delle nostre abitazioni, con i nostri familiari e amici.

E poi cosa succede? Un ente privato quale la Lega Calcio punisce chi ha semplicemente eseguito un ordine pervenuto dallo Stato, l’unico ente statale responsabile per la salute pubblica. E’ veramente paradossale. Non è la società sportiva calcio Napoli che deve intervenire, ma lo Stato. Sembra paradossale ma se punisci chi fa del bene, in un certo senso, stai istigando a delinquere (certo è una provocazione e così va letta). Praticamente hanno punito chi rispetta la legge e questo è vergognoso”.

Leggi tutte le news qui

The post Lettera del tifoso: “Il Giudice punisce chi tutela la salute pubblica? E’ istigazione a delinquere!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento