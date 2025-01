Leucemia, a Torino arriva “Pronto Ail”: consulenze ai pazienti

Il servizio gratuito lanciato in collaborazione con Pfizer

Milano, 27 gen. (askanews) – La sfida è fornire anche in Piemonte un aiuto concreto ai pazienti ematologici per metterli in condizione di affrontare più serenamente la malattia. Dopo Roma, Palermo, Trapani, Bologna e Milano, anche a Torino arriva “Pronto Ail”, lo sportello telefonico lanciato dall’Associazione Italiana contro le Leucemie in collaborazione con Pfizer per offrire supporto e consulenze personalizzate sui diritti assistenziali, lavorativi e previdenziali di pazienti, familiari e caregiver.”Pronto Ail è un servizio che permette alle persone di avere approfondimenti e consulenze di quelle che sono le assistenze e i benefici socio-assistenziali che il sistema, lo Stato mette a disposizione delle persone affette da un tumore – spiega ad askanews Felice Bombaci, vicepresidente Ail Torino e coordinatore nazionale Gruppi Ail Pazienti – . Perchè, come sappiamo, un tumore del sangue colpisce a ciel sereno spesso le persone questo crea anche problemi socio-economici che il sistema può aiutare a supportare se la persona ne è a conoscenza. Spesso le persone – abbiamo scoperto – non sono a conoscenza dei loro diritti e delle agevolazioni a cui hanno diritto le persone, i caregiver e le famiglie”La risposta, già nei primi giorni, è stata più che positiva: “Abbiamo già ricevuto alcune richieste, sicuramente aumenteranno nel tempo – sottolinea Bombaci -. Ma una cosa molto bella è stata anche l’apprezzamento di questo servizio da parte delle persone che ci hanno contattato, in quanto una di queste ha anche comunicato in diretta telefonica che avrebbe contribuito all’attività dell’associazione. E infatti è arrivata una bella donazione che ci ha resi contenti e ci ha anche confermato che siamo sulla strada giusta”.Un servizio completamente gratuito reso possibile dalla storica partnership tra Ail e Pfizer: un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato che rappresenta solo una tappa all’interno di un più ampio percorso avviato dalla multinazionale farmaceutica per andare sempre più incontro ai bisogni dei pazienti.”L’impegno di Pfizer in ambito onco-ematologico è molto importante in termini di ricerca e sviluppo – assicura Biagio Oppi, External Communications Director di Pfizer Italia -.Abbiamo presentato numerosi studi che riguardano molecole in sviluppo nell’ambito dei tumori del sangue e riteniamo che nei prossimi mesi, grazie all’introduzione di queste innovazioni, riusciremo finalmente a rispondere a bisogni ancora non soddisfatti da parte dei pazienti e della comunità medico scientifica italiana”.