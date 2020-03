L’Eurogruppo evoca il ‘whatever it takes’ di fronte al coronavirus

L’Eurogruppo è determinato “a fare tutto il necessario per affrontare la sfida del Coronavirus, ristabilire la fiducia e sostenere la ripresa”. È quanto si legge nel comunicato finale della riunione dei ministri delle Finanze dei 19, che nella nota utilizza la formula ‘whatever it takes’, evocando le parole di Mario Draghi. ​

L’Eurogruppo segue da vicino la situazione, è in contatto permanente e coordinato per dare una forte risposta di politica economica alla situazione eccezionale”, si legge nelle conclusioni della riunione presieduta dal portoghese Mario Centeno. “I nostri impegni di oggi riflettono la nostra forte determinazione a fare tutto il necessario per affrontare efficacemente le sfide attuali e per ripristinare la fiducia e sostenere una rapida ripresa”,

