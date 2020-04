“Si lavora per un’ambiziosa risposta della politica economica dell’UE al coronavirus. Sulla buona strada, ma non ancora non ci siamo”. Lo scrive su Twitter Luis Rego, il portavoce del presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno. Il portavoce ha annunciato una conferenza stampa per domani mattina alle 10. La riunione dell’Eurogruppo, interrotta alle 19, è ripresa alle 23, annuncia Rego, “stiamo lavorando sodo per raggiungere un accordo”.

Serve una risposta coraggiosa, l’Italia dirà no a compromessi al ribasso: questa la linea del premier Giuseppe Conte, ribadita secondo quanto si apprende in una telefonata avuta dal presidente del Consiglio con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen nel pomeriggio.

L’articolo L’Eurogruppo impantanato sui coronabond: “Si lavora ma non ci siamo”. proviene da Notiziedi.

