L’Eurogruppo trova l’accordo, aiuti fino a mille miliardi

Un accordo a quattro gambe che potrebbe valere fino a 1.000 miliardi. 500 che si possono mobilitare con una certa velocità e altri 500 quando (e se) nasceranno i bond per la ripresa proposti dalla Francia. E’ questo il risultato della nuova maratona di cui sono stati protagonisti i diciannove ministri dell’economia dell’area euro. In realtà a mettersi d’accordo sono stati in cinque: Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda. Gli altri sono adeguati. Lo scontro più acceso è stato quello fra italiani e olandesi. Alla fine l’accordo è stato trovato togliendo qualunque riferimento agli eurobond che restano un tabù impronunciabile.

