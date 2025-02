L’Europa accelera sulla difesa comune. Domenica vertice a Londra. Starmer incontra Trump

ROMA – Dopo Parigi, domenica 2 marzo i leader europei si incontreranno nuovamente a Londra. Ad anticiparlo è stato il presidente del Consiglio della Polonia, Donald Tusk. Il premier ha parlato di un nuovo summit che avrà al centro la discussione in materia di difesa comune e sicurezza, oltre che della questione Ucraina. Una tavola rotonda che anticipa il Consiglio europeo straordinario convocato sullo stesso tema il 6 marzo. L’idea sarebbe quella di creare un fondo comune o comunque di immaginare nuovi meccanismi per finanziare una difesa europea.

INCONTRO STARMER – TRUMP

La notizia del nuovo vertice arriva dopo l’annuncio fatto dal premier britannico Keir Starmer di aumentare entro il 2027 le spese per la Difesa della Gran Bretagna al 2,5% del Pil. Attualmente è al 2,3%. Si tratta, secondo Starmer, di una decisione necessaria “alla luce delle gravi minacce che ci troviamo ad affrontare”. L’inquilino di Downing Street 10 ha parlato di una “nuova pericolosa era”. A farne le spese sarà la cooperazione internazionale, il cui budget viene tagliato dallo 0,5 allo 0,3% del Pil. “Penso che nel profondo del nostro cuore sapessimo tutti che questa decisione era in arrivo da tre anni, dall’inizio del conflitto in Ucraina”, ha dichiarato Starmer come si legge in un articolo della Bbc.

Il primo ministro, poi, domani sarà alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump. Dopo il colloquio del presidente con Macron, anche Starmer avrà un faccia a faccia sulla questione Ucraina-Russia e la necessità di mantenere la pace. Sul piatto del confronto anche l’aumento della spesa per la Difesa. Da tempo, Trump insiste affinché gli alleati della Nato spendano qualcosa come il 5% in più.

Secondo i media d’oltreoceano, inoltre, venerdì Volodymyr Zelensky sarà a Washington per incontrare Trump. Al centro della visita il presunto accordo firmato sulle terre rare che includerà lo sfruttamento dei minerali ucraini. Obiettivo è quello di migliorare i rapporti tra Ucraina e Stati Uniti e concretizzare la tanto agognata fine del conflitto con la Russia.

