l’europa-devastata-dagli-incendi:-si-moltiplicano-i-roghi

Colpite: Italia, Grecia, Spagna, Albania e Montenegro

Napoli, 13 ago. (askanews) – Ennesima estate di incendi in Europa, il fuoco ha devastato la vegetazione in Italia, Grecia, Spagna, Albania e Montenegro. Il bilancio è di due morti, con migliaia di sfollati e danni ambientali incalcolabili. I roghi, quasi sempre dolosi o dovuti a incuria, sono alimentati da un’ondata di calore che sta colpendo l’Europa meridionale con temperature ben al di sopra della media.I vigili del fuoco lottano quotidianamente per circoscrivere i roghi, la battaglia contro le fiamme arriva dal cielo e da terra, ma spesso lascia sul suolo la devastazione.Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez ha lanciato un appello alla prudenza mentre resta critica la situazione nella regione meridionale dell’Andalusia, dove in 2000 sono stati evacuati dagli hotel vicino alle famose spiagge di Tarifa, e anche nelle Asturie, regione settentrionale atlantica molto meno abituata agli incendi.Anche i Balcani sono pesantemente colpiti dai roghi: la città di Delvina in Albania è circondata dalle fiamme e gli abitanti sono in fuga. Non va meglio in Grecia e Montenegro dove ci sono ancora decine di focolai attivi. In fase di rientro l’incendio che ha interessato il Parco Nazionale del Vesuvio (Napoli), con le fiamme che non avanzano più e sono iniziate le operazioni di bonifica.