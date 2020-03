L’Europa divisa sui coronabond. Berlino: “Solidali in altri modi”

La Ue prende in considerazione “tutte le opzioni” per fronteggiare la crisi economica che seguirà all’esplosione del coronavirus, ma l’ipotesi Eurobond o coronabond chiesta dall’Italia è archiviata. A mettere in chiaro quello che era già evidente dopo lo scontro dei giorni scorsi tra i due fronti in cui è divisa l’Unione, è il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. L’emissione di bond “genericamente per mutualizzare il debito non verrà mai accettata” dice Gentiloni, secondo cui si puo’ puntare ad “affrontare l’emergenza sanitaria”, creando “un nuovo strumento di garanzia per la disoccupazione e un piano per il sostegno alle imprese”.

Anche il ricorso al Mes,

