AGI – Applausi e attestazioni di stima per Mario Draghi da Bruxelles. “Non è una sorpresa per voi se vi dico che Mario Draghi è rispettato e ammirato qui all’Unione europea” ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, rispondendo a una domanda sulle consultazioni in corso in Italia.

“Mario Draghi è una delle persone più straordinarie che abbia incontrato. Così come fu l’uomo giusto per l’euro nel 2012, potrebbe essere l’uomo giusto per l’Italia nel 2021, se otterrà l’”unità” che vorrebbe. Buona fortuna e forza Mario!”. Lo scrive in un tweet Pierre Moscovici, l’ex commissario europeo agli Affari economici.

L’articolo L’Europa plaude la scelta di Draghi, “E’ l’uomo giusto per l’Italia” proviene da Notiziedi.

