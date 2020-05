L’Europa post Covid secondo Margrethe Vestager

Il Recovery Fund aiuterà gli Stati più colpiti e mette dei paletti alle asimmetrie create dagli aiuti di Stato. A dirlo e’ la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, in un’intervista al Foglio: “Se penso a qualcosa che avrei fatto in modo diverso, direi affrontare sin dall’inizio il Covid-19 tutti insieme invece che ciascuno per sé. Se avessimo iniziato ad aiutarci reciprocamente anche nei primissimi giorni, sarebbe stato comunque doloroso e difficile, ma non doloroso e difficile come oggi”.

Però, nel guardare al futuro, Vestager riconosce che “e’ un passo molto grande quello che hanno fatto Francia e Germania”

