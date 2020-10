L’Europa richiude, Bruxelles chiede un approccio coordinato sui viaggi

AGI – La seconda ondata di coronavirus colpisce con forza diversi Paesi europei, come la Russia, che registra un nuovo record di contagi, e la Francia, che si appresta ad annunciare nuove restrizioni, così come i Paesi Bassi. Intanto il Consiglio Ue ha adottato una “raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della liberta’ di circolazione, che mira a evitare frammentazioni e interruzioni e ad accrescere la trasparenza e la prevedibilita’ per cittadini e imprese.

Una raccomandazione Ue sulle restrizioni della circolazione

Il Consiglio Ue ha adottato una raccomandazione “per un approccio coordinato alla limitazione della liberta’ di circolazione in risposta alla pandemia.

