L’Europa risponde: “Caro Zelensky, non sei mai solo”. La proposta di Meloni: “Subito vertice Usa, Stati europei e alleati”

ROMA – “La vostra dignità onora il coraggio del popolo ucraino. Siate forti, siate coraggiosi, siate impavidi. Non sei mai solo, caro Presidente Zelensky. Continueremo a lavorare con voi per una pace giusta e duratura”. Lo scrive su X la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.

Si aggiunge anche il Presidente francese Macron che su X scrive: “C’è un aggressore: la Russia. C’è un popolo sotto attacco: l’Ucraina. Abbiamo fatto bene ad aiutare l’Ucraina e a sanzionare la Russia tre anni fa e a continuare a farlo. Siamo americani, europei, canadesi, giapponesi e molti altri. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato e continuano a farlo. E rispetto per coloro che hanno combattuto fin dall’inizio. Perché lottano per la loro dignità, la loro indipendenza, per i loro figli e per la sicurezza dell’Europa”.

MELONI: “OGNI DIVISIONE DELL’OCCIDENTE CI RENDE PIÙ DEBOLI”

“Ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli e favorisce chi vorrebbe vedere il declino della nostra civiltà. Non del suo potere o della sua influenza, ma dei principi che l’hanno fondata, primo fra tutti la libertà. Una divisione non converrebbe a nessuno”. Lo dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro- dice la Premier- È la proposta che l’Italia intende fare ai suoi partner nelle prossime ore”.

