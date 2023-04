L’Europarlamento approva una legge anti-deforestazione

ROMA – Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una legge che prevede che le aziende potranno vendere nell’Ue solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di “diligenza dovuta” (due diligence in inglese) che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste, comprese le foreste primarie insostituibili, dopo il 31 dicembre 2020.

Come richiesto dal Parlamento, si riferisce in una nota diffusa dal servizio stampa dell'assemblea, le imprese dovranno inoltre verificare che tali prodotti siano conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione, anche in materia di diritti umani, e che i diritti delle popolazioni indigene interessate siano stati rispettati. Il regolamento è stato approvato con 552 voti favorevoli, 44 voti contrari e 43 astensioni.

