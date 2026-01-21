mercoledì, 21 Gennaio , 26

L’Europarlamento sospende l’accordo commerciale con gli Usa

Roma, 21 gen. (askanews) – L’Accordo commerciale UE-USA “rimarrà sospeso finché non cesseranno le minacce alla Groenlandia”, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo e relatore permanente per gli Stati Uniti.

“L’accordo Turnberry (accordo commerciale tra Usa-Ue, ndr) avrebbe sospeso i dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi e istituito un sistema di contingenti tariffari per un gran numero di prodotti agroalimentari statunitensi in ingresso nell’UE. Tuttavia, minacciando l’integrità territoriale e la sovranità di uno Stato membro dell’UE e utilizzando i dazi come strumento coercitivo, gli Stati Uniti stanno minando la stabilità e la prevedibilità delle relazioni commerciali tra UE e USA”, ha osservato Lange.

“Date le continue e crescenti minacce, comprese quelle tariffarie, contro la Groenlandia e la Danimarca, e i loro alleati europei, non ci è rimasta altra alternativa che sospendere i lavori sulle due proposte legislative Turnberry finché gli Stati Uniti non decideranno di riprendere un percorso di cooperazione piuttosto che di scontro, e prima che vengano adottate ulteriori misure”, ha stabilito l’Europarlamento.

