L’Eurozona sta crescendo al ritmo più lento da 7 anni

L’economia dell’Eurozona sta crescendo al ritmo più lento da sette anni fa, smentendo così le previsioni di chi sosteneva che le prospettive stessero cominciando a schiarirsi. Lo sottolinea il Financial Times, dopo i dati pubblicati sul Pil nel IV trimestre cresciuto dello 0,1% congiunturale “al ritmo più lento dall’inizio del 2013”. Contemporaneamente la Germania ha reso noto che la sua economia è stata piatta nel quarto trimestre, ossia è stata registrata una crescita zero, una performance inferiore alle aspettative degli analisti e in calo rispetto allo 0,2 per cento rivisto al rialzo nel terzo trimestre.

Tali cifre hanno ampiamente dissipato il clima di ottimismo con cui l’Eurozona ha iniziato l’anno.

