Levante “Sei Tu” è perfetta per Sanremo, mostra un’altra parte di me

Il nuovo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”

Milano, 27 gen. (askanews) – E’ l’autrice del testo e della musica di “Sei Tu”, il brano che porta a Sanremo, Levante racconta come è nata questa canzone che non era pensata per il Festival ma che si è imposta naturalmente.”Mi hanno detto, ma è molto adatta a Sanremo? Io non ero molto convinta, e poi in effetti però, orchestrandola, ci siamo resi conto che era perfetta, era perfetta anche per mostrare un’altra parte di me che non avevo mai mostrato a Sanremo perché sono sempre andata con brani molto muscolari, molto caos, molti suoni, molta produzione”, spiega la cantante. “Con ‘Sei tu’ mi presento veramente nuda e cruda, in punta di piedi e questo mi incuriosisce molto, non vedo l’ora. Non nasce come il brano sanremese ma poi lo diventa. Non un brano autobiografico, ma di racconto della fisicità dei sentimenti.”Racconta la difficoltà di dichiararsi in amore e io non ho mai avuto questo problema. Da ragazzina mi chiedevo, perché a molti succede di non riuscire a verbalizzare l’amore. Mi chiedevo come potesse essere possibile perché io quando provo un’emozione te la devo dire, la grido. Sono troppo entusiasta per contenermi e quindi mi sono messa nei panni di una persona che invece si contiene tantissimo addirittura descrive le proprie sensazioni fisiche: è tutto un affanno, tutto un esplodere, implodere direi, ma poi non succede niente fuori”.Il percorso di Levante composto di una lunga serie di racconti sull’amore, osservato da prospettive diverse, verrà racchiuso nel nuovo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”.”Spero di di aver risolto un po’ questo enigma almeno nella mia vita. È stata una bellissima indagine perché poi sono andata a scomodare un po’ di persone importanti, semiologi, sono andata a fare un po’ di ricerca perché l’amore è da sempre un gigantesco punto interrogativo per l’uomo e io anche io mi sono fatta questa domanda”.Ad aprile con “Dell’amore – Club Tour 2026” Levante riabbraccoa il suo pubblico con una serie di live nella dimensione che lei ama di più.