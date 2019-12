L’Everton di Ancelotti vince ancora: 2-1 in trasferta al Newcastle!

Carlo Ancelotti ha guidato il suo Everton alla seconda vittoria consecutiva. Secondo impegno in Premier League per l’allenatore ex Napoli, sei punti su sei conquistati. Dal trionfo per 1-0 contro il Burnley nel boxing-day al successo in trasferta contro il Newcastle per 2-1. Dominic Calvert-Lewin ha segnato una doppietta: 3 gol in 2 partite. Prima rete al minuto 13, il raddoppio al 64′: tra i due gol Everton c’è stato il momentaneo pareggio del Newcastle con Fabian Schar ad inizio ripresa.

Ancelotti all’Everton: momento d’oro

Ancelotti ha ripreso l’Everton in una situazione di classifica poco felice, ma le prime due gare hanno già risollevato in parti le sorti della squadra di Liverpool. Oggi la formazione è decima con 25 punti, la temibile zona salvezza è lontana e adesso fa meno paura. Il tecnico vincitore di tre Champions League ha dato una scossa importante fin dal suo arrivo, un ritorno d’oro in Premier League. Firmato un contratto fino a giugno del 2024: di fatto 4 anni e mezzo di accordo. Ancelotti torna in Premier League 8 anni dopo i successi ottenuti col Chelsea. Un progetto ambizioso quello dell’Everton, che ha ingaggiato Re Carlo per sognare in grande e costruire insieme un futuro importante. Dopo l’addio al Napoli, arrivato subito dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, è servito davvero poco per tornare in panchina e ricominciare subito ad allenare. In occasione della presentazione, Ancelotti ha affermato soddisfatto: “Questo è un grande club, con una storia importante e con una grande tifo alle spalle. La proprietà e la dirigenza hanno una chiara visione del futuro: portare successi e trofei. Questo è qualcosa che si sposa con la mia idea e non vedo l’ora di provare a trasformare questa visione in realtà”.

