L’ex arbitro Marelli: “Brutta annata per Irrati, starà fermo per un turno. Immobile-Ospina? Non è fallo”

L’ex arbitro Marelli ha rilasciato interessanti dichiarazioni su Irrati (direttore di gara di Inter-Atalanta), Orsato e tanto altro

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli:

Irrati sta passando una stagione un po’ strana, in questo caso ha avuto fretta di far riprendere il gioco. Sarebbe dovuto essere più sereno nel vedere la situazione, pecca un po’ di superficialità. Irrati sono tre anni che non si ferma neppure d’estate, avrebbe bisogno di riposarsi: la testa è fondamentale per arbitrare, se non si ha la testa sgombra non si fa del bene. Non lo riconosco, è una brutta annata, inutile nasconderlo. Penso che Irrati resterà fermo settimana prossima, ma non è una punizione: è una questione di testa.