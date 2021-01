L’ex arbitro Russo: “Fidatevi di Valeri, è l’uomo giusto per la Supercoppa. I direttori di gara italiani sono i migliori…”

Nel corso di ‘Arena Maradona’, in onda su Radio Crc, è intervenuto Carmine Russo, ex arbitro, che ha parlato sella designazione di Valeri per la Supercoppa:

“Quella in corso è una stagione difficile per i calciatori, ma anche per gli arbitri. I direttori di gara italiani sono i migliori al mondo. La designazione di Valeri mi convince. Tra gli arbitri emergenti mi piacciono molto Mariani, Guida (nonostante l’infortunio muscolare), Marinelli e Maresca”.

Lo scudetto

Oltre che dei Valeri e della Supercoppa, Russo ha parlato della lotta scudetto:

“Alla fine la spunterà l’Inter. Il Napoli gioca il miglior calcio della Serie A al pari di Sassuolo e Atalanta. Il Napoli sta ponendo le basi per essere competitivo ai massimi livelli. Secondo me sarà pronto per vincere nella prossima stagione”.

