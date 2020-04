L’ex Carrera: “Sogno di allenare di nuovo la Juve e di vincere la Champions”

​Massimo Carrera allena attualmente l’AEK Atene ma in passato ha fatto parte dello staff tecnico di Antonio Conte e ha vestito, da giocatore, la maglia bianconera. L’ex difensore ha parlato in una lunga intervista sul canale Instagram del giornalista Nicolò Schira, dicendo la sua anche sui suoi sogni, sogni che riguardano da vicino la ​Juve: “Per me è stato il coronamento di un sogno andare alla Juve a 27 anni. È stato il massimo giocare per la squadra per cui tifavo e in mezzo a tutti quei… continua a leggere sul sito di riferimento