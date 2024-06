l’ex-consigliere-spirituale-di-trump-violentava-bambine

ROMA – Robert Morris, un pastore evangelico del Texas ex consigliere spirituale di Donald Trump, ha confessato di aver aggredito sessualmente una bambina di 12 anni. Morris è il fondatore della megachurch Gateway con sede a Dallas, e fu accusato da una donna dell’Oklahoma di abusi sessuali negli anni 80. Gli abusi andarono avanti fino a 16 anni della ragazza.

Morris ha confermato le accuse ad una pubblicazione religiosa, il Christian Post: “Quando avevo poco più di vent’anni, sono stato coinvolto in un comportamento sessuale inappropriato con una giovane donna nella casa in cui alloggiavo”. Ma la vittima dell’aggressione ha detto di essere “sconvolta” dalla descrizione di lei come di una “giovane donna”. Ci sono voluti decenni per elaborare i ripetuti abusi.

Altre chiese in cui Morris ha ministrato, come la chiesa di Shady Grove a Grand Prairie, si pensa che fossero a conoscenza della sua storia di abusi, ma Morris ha detto al Christian Post di essere stato aiutato in un “cammino di purezza e responsabilità”.

Nonostante la sua ammissione, Morris continuerà a essere il relatore principale della chiesa nei fine settimana e suo figlio, James Morris, assumerà le funzioni di pastore senior l’anno prossimo. Non è mai stato accusato penalmente e ormai il reato è andato in prescrizione.

Morris fu nominato membro del comitato consultivo evangelico di Trump per la sua campagna presidenziale del 2016. E in una tavola rotonda del 2020 con i leader religiosi in Texas, l’allora presidente degli Stati Uniti lo aveva pubblicamente ringraziato per la partecipazione: “Sono persone fantastiche. Grandi persone con una grande reputazione“, disse.

