L’ex dirigente di Lozano: “Hirving sarà tra i migliori 10 attaccanti al mondo. Ma per colpa di Insigne…” (ANTEPRIMA)

L’ex vicepresidente del Pachuca, Andrés Fassi, ha parlato dell’avventura di Lozano al Napoli. Fassi è stato a lungo responsabile del Pachuca, la squadra messicana in cui ha militato il Chucky. Uno dei più grandi talenti scoperti dal dirigente è proprio Lozano, che ha recentemente raggiunto i 100 gol a in carriera e ogni giorno diventa più importante per il Napoli di Gennaro Gattuso. Durante un’intervista a ESPN, Andrés Fassi ha dichiarato che il messicano, in futuro, sarà tra i migliori 10 attaccanti del calcio mondiale.

La crescita di Lozano

Queste le parole di Fassi su Lozano:

“Vorrei dire che Hirving Lozano tra un paio d’anni sarà sicuramente tra i 10 migliori attaccanti del calcio mondiale. Il motivo?perché ha tutto: ha grande velocità, ha la capacità di saltare l’uomo, ha una grande intelligenza e gioca di squadra. Ha una mentalità in grado di superare ogni avversità. Per questo ha superato le difficoltà della stagione 2019-2020. Il suo adattamento è stato difficile perché non parlava italiano e perché è arrivato al club con grandi aspettative: era il colpo più caro della storia del club e aveva come antagonista nel suo ruolo di Lorenzo Insigne, idolo e capitano dei napoletani”.

