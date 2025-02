L’ex giocatore della NFL Chris Kluwe arrestato per aver chiamato “nazista” il movimento Maga di Trump

ROMA – Chris Kluwe, ex giocatore della NFL (Minnesota Vikings), è stato arrestato per aver espresso parere contrario sulla targa commemorativa del cinquantesimo anniversario della biblioteca centrale di Huntington Beach. Su di esse vi era l’acronimo Maga, ovvero Magical, Alluring, Galvanising, Adventurous. Per l’ex giocatore, però, si trattava di un chiaro riferimento al movimento politico di Donald Trump e al suo slogan Make America Great Again.

Il 43enne ha partecipato al consiglio comunale della città e si è detto contrario alla targa. “Maga è profondamente corrotto, inequivocabilmente anti-democrazia e, cosa più importante, Maga è esplicitamente un movimento nazista. Hanno sostituito la svastica con un berretto rosso”, ha detto. Ha spiegato che Maga – specialmente nelle ultime settimane – ha cercato di cancellare le persone trans, mirato a reintrodurre la segregazione e licenziato veterani militari.

Alla fine del suo discorso, parlando di “disobbedienza civile pacifica”, si è avvicinato ai membri del Consiglio, ma questo prevede l’arresto per tentativo di interruzione del pubblico servizio. L’uomo, ammanettato e portato via di forza, è stato rilasciato dopo 4 ore.

Video dal profilo X Call to Activism

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it