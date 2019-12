L’ex giocatore della tua squadra che vorresti rivedere in campo come regalo di Natale

È Natale. Tempo di desideri, sogni e regali. Ci sono regali realizzabili e altri no, ma a noi piace sognare.​ Piace andare nella mente delle persone e farle viaggiare con la mente. E in occasione di questa festività abbiamo deciso di domandarci: quale è il calciatore che ha giocato e fatto la storia della tua squadra e che vorresti rivedere in campo? Abbiamo preso in considerazione le famose sette sorelle del calcio italiano di fine anni ’90 e inizi 2000 (Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio,… continua a leggere sul sito di riferimento