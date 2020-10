L’ex medico della nazionale sta col Napoli: “Il protocollo è sbagliato, vi spiego come dovrebbe essere”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Enrico Castellacci, medico sociale del Guangzhou nonché ex medico della nazionale italiana. “Peccato per i veleni attorno a Juve-Napoli – ha detto Castellacci a Radio Crc – in questo momento non si sentiva il bisogno di altre polemiche. La verità è che il Napoli aveva ragione a non partire, perché l’Asl ha disposto la quarantena fiduciaria. Anche la Juve, aveva ragione, perché ha osservato il protocollo. Hanno avuto, torto, invece, i vertici del calcio che non hanno tenuto conto delle Asl.

Nel protocollo attuale, firmato da Figc, Lega e Cts, quindi con l’avallo del governo, c’è una falla”. Secondo l’ex medico della Nazionale “alla luce di ciò che è successo nell’ultimo fine settimana c’è bisogno che il protocollo vada rivisto, affinché venga regolarizzato a dovere il ruolo delle Asl a livello nazionale. Altrimenti il campionato sarà a rischio. Bisogna tracciare una linea comune e seguirla, altrimenti ogni gara sarà in bilico sino al fischio d’inizio, col rischio che un’Asl intervenga e fermi tutto. Juve-Napoli andava rinviata in attesa di aggiornare le regole. Ma a noi italiani piace complicarci la vita”. Infine un giudizio sul futuro della Nazionale di Mancini. “Squadra giovane e ambiziosa – ha detto Castellacci a Radio Crc – all’estero ci guardano con rispetto e interesse. Mancini ha preso una squadra caduta in basso dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Sta lavorando bene, la sua Italia crescerà ancora”.

