L’ex Miss Italia, Alice Sabatini, è la testimonial di Lumos

È l’ex Miss Italia, Alice Sabatini, la testimonial di Lumos, il nuovo marketplace che ha fatto irruzione sul web. Toscana di Orbetello, modella e cestista, Alice Sabatini ha sposato il progetto Lumos e racconterà il portale attraverso le sue pagine social. Tra gli elementi che hanno portato a questa prestigiosa partnership c’è proprio la passione per il basket. Lumos, infatti, è sponsor del Pistoia, che milita in A2 e che da quest’anno gioca nella “LumoSquare”, il palazzetto dove la compagine toscana disputa le partite casalinghe.

Lumos è nato grazie allo sviluppo delle attività della web company digitale USB Spa. È il primo portale che consente ai naviganti della rete di trasformare i sogni in realtà, senza incorrere mai in brutte soprese. Nato dalla consapevolezza che esiste uno spazio non presidiato nel mare infinito delle richieste e dei desideri online, Lumos che è raggiungibile all’indirizzo www.lumos.it si caratterizza per proporre soluzioni concrete e sicure alle richieste derivanti dai bisogni o dai desideri. La piattaforma ha puntato sul basket e per due anni affiancherà in maniera decisa il club di Pistoia, con l’ambizione di riportare la squadra nell’Olimpo della pallacanestro italiana.

Quattro le categorie che incontra chi approda sulla piattaforma color arancio ovvero Box, Vetrine, Benessere e Auto, che intercettano la quasi totalità di quelle che, secondo un’analisi, sono le opzioni di ricerca degli utenti. Chi non ha le idee chiare, si può affidare a una AI interna, progettata per rispondere a ogni quesito. Il claim che accoglie i visitatori è eloquente: “Lumos, le sorprese sono solo belle”

“Lumos è il nuovo modo di fare marketplace – assicura Mario Parrella, amministratore delegato di USB -. Nuovo perché la promessa di base, rispetto allo scenario esistente, è quello di assicurare solo belle sorprese ai propri clienti. Siamo energia ad alto impatto emozionale, per questo abbiamo scelto Alice Sabatini come testimonial. È una sportiva, straordinariamente elegante, sui suoi social ha raccontato e racconta un percorso improntato alla cura di sé, con un’immagine credibile e autentica. Elementi che amiamo riscontrare nella nostra attività e nella nostra proposta commerciale”.