L’ex moglie di Bezos dona 4 miliardi in beneficenza

AGI – MacKenzie Scott, ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bexos, ha donato in quattro mesi 4.158.500.000 (quattro miliardi, 158 milioni e mezzo) di dollari (in euro 3 miliardi e mezzo) a 384 enti e organizzazioni di beneficenza “in tutti i 50 Stati degli Usa, Porto Rico e Washington D.C.”. Lo ha reso noto lei stessa nel suo blog. “Questa pandemia – scrive MacKenzie Scott – e’ stata una palla al piede nella vita degli americani già in difficoltà. Le perdite economiche e i risultati in termini di salute sono stati peggiori per le donne, per le persone di colore e per le persone che vivono in povertà.

