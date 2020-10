L’ex procuratore della FIGC, Giuseppe Pecoraro, a Le Iene è intervenuto nuovamente su quanto accaduto in occasione del derby d’Italia tra Inter e Juventus nel 2018 e il noto fallo non sanzionato con espulsione a Pjanic. Di seguito le anticipazioni delle sue parole: “Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito. Riguarda un errore gravissimo che ha condizionato un campionato. La Lega disse che non l’avevano, che non c’era l’audio. Penso che Var e arbitro abbiano parlato. Che cosa si siano detti, questo non lo sappiamo. La risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare, perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quell’episodio lì.

Se al Lecce non danno un rigore ma chi glielo scrive, cioè dura un giorno. Se un rigore non viene dato alla Juventus, all’Inter, al Milan, al Napoli, pensi alla polemica che c’è per tutta la settimana… Pensa che un arbitro questo non lo sappia? Non abbiamo gli sciocchi in campo, abbiamo gente che sa muoversi… Ma sono tutte considerazioni ovvie mi sembra“.

The post L’ex procuratore Pecoraro: “Quel file su Inter-Juve è sparito, la Lega disse che non c’era l’audio…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento