martedì, 18 Novembre , 25

Ucraina, dalla Francia fino a 100 caccia Rafale: la svolta tecnologica nel momento buio di Kiev

(Adnkronos) - Una firma "storica", una svolta che...

Venezuela, caos e lungo impegno militare: i rischi per Trump se depone Maduro

(Adnkronos) - Un esercito pronto all'insurrezione e un'opposizione...

Maltempo, nuova allerta arancione in Friuli Venezia Giulia. Piogge al Centro-Sud

(Adnkronos) - Nuova allerta maltempo in Friuli Venezia...

E’ il giorno del bonus elettrodomestici: cosa si può comprare, come richiederlo

(Adnkronos) - E' il giorno del bonus elettrodomestici....
l’ex-sacerdote-si-sposa-e-vuole-un-figlio,-l’appello-dei-preti-sposati-al-vaticano
L’ex sacerdote si sposa e vuole un figlio, l’appello dei preti sposati al Vaticano

L’ex sacerdote si sposa e vuole un figlio, l’appello dei preti sposati al Vaticano

DALL'ITALIA E DAL MONDOL'ex sacerdote si sposa e vuole un figlio, l'appello dei preti sposati al Vaticano
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – I preti sposati plaudono alla scelta di don Luca Favarin che ha trovato l’amore e ora sogna un figlio: “Mi sono innamorato e sto con una donna a cui tengo molto. Ora è presto, ma vorrei anche un figlio”, ha detto Luca Favarin, sacerdote padovano uscito dalla Chiesa ormai tre anni fa, raccontando la nuova fase della sua vita lontana dall’abito talare con una relazione sentimentale. Per il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati don Favarin “ha intrapreso in trasparenza una nuova scelta di vita. Ha fatto bene a tenere lontana dai riflettori la nuova compagna”.  

Per i preti sposati italiani “l’amore e l’altare sono conciliabili. Il legame con Dio resta, anche se il rapporto con l’istituzione ecclesiastica è ostacolato da una normativa canonica che tiene lontani i preti sposati dal ministero sacerdotale”. Da qui il nuovo appello: “La Chiesa e i vertici vaticani dovrebbero al più presto riaccogliere nella Chiesa reti sposati con le loro famiglie. Sono una grande ricchezza”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.