lexar-al-ces-2026:-30-anni-di-innovazione-con-lo-sguardo-sul-futuro

Nuovi SSD, partnership con l’Argentina e piattaforma AI Storage

Las Vegas, 9 gen. (askanews) – Lexar ha scelto il CES 2026 di Las Vegas per celebrare i suoi 30 anni e per presentare una nuova fase della propria evoluzione tecnologica. Lo storico produttore di soluzioni di memoria e archiviazione è arrivato al Consumer Electronics Show con una visione chiara: lo storage non è più solo spazio per i dati, ma un elemento centrale nell’era dell’intelligenza artificiale, della mobilità e dei flussi di lavoro in tempo reale.Da Las Vegas Lexar ha annunciato anche una partnership con la Nazionale Argentina di calcio, diventandone global storage partner. La collaborazione, ufficializzata in presenza di Huabo Cai, presidente di Longsys Electronic Limited, degli ex campioni argentini Sergio Goycochea, Roberto Ayala, Walter Samuel e di Leandreo Petersen, cmo della federazione calcio argentina (AFA), prevede il lancio di edizioni speciali co-brandizzate di SSD portatili dedicate a tifosi, creator e professionisti, pensate per conservare in sicurezza foto, video e ricordi delle partite.Sul fronte dei prodotti, che sono distribuiti in Italia da Nital da 20 anni, Lexar ha presentato nuove soluzioni di storage ad alte prestazioni, tra cui la Lexar Professional Silver Plus microSDXC, pensata per riprese 4K, droni, action cam e creator mobile. Accanto ad essa, nuovi SSD portatili che supportano il gaming e i flussi di lavoro più intensi.La novità più strategica è stata l’introduzione di AI Storage Core, la piattaforma pensata per i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale. Tra le prime soluzioni AI-Grade, Lexar ha mostrato AI-Grade SSD per PC AI, ma anche AI-Grade Storage Stick per espansione rapida e AI-Grade Card per imaging AI 8K ed elaborazione dati in tempo reale sui dispositivi.