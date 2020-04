L’exit strategy dell’Europa dalle misure di contenimento del coronavirus

La Commissione non intende chiedere agli Stati membri di procedere rapidamente al ritorno delle frontiere aperte all’interno dell’Unione Europea. E’ quanto emerge da una bozza di documento della Commissione sulla exit strategy dalle misure di confinamento, di cui l’AGI è entrata in possesso. La fine dei controlli alle frontiere interne deve avvenire in modo “graduale” e “nel moneto in cui la situazione epidemiologica delle regioni frontaliere converge”, si legge nel documento.

“Gli Stati membri vicini dovrebbero restare in stretto contatto e facilitarlo”. La Commissione ipotizza invece di mantenere molto più a lungo il divieto di ingresso nell’Ue da paesi terzi.

