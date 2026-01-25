l’export-traina-le-marmellate-agrisicilia:-65%-fatturato-dall’estero

Milano, 25 gen. (askanews) – Agrisicilia, azienda specializzata nella lavorazione di agrumi siciliani e nella produzione di marmellate, negli ultimi anni ha avviato un percorso di espansione internazionale. Nel 2025 il fatturato proveniente dall’estero ha rappresentato il 65% del totale, raggiungengo gli 11,2 milioni di euro con una crescita annua del 35%. Ogni anno l’azienda esporta oltre 7,5 milioni di unità, confermando l’internazionalizzazione come leva strategica per lo sviluppo del marchio.

La crescita nei mercati esteri è stata sostenuta soprattutto dalle marmellate di agrumi, con un marcato apprezzamento per le referenze a Indicazione geografica protetta, tra cui l’arancia rossa di Sicilia Igp e il Limone di Siracusa Igp, oltre alla marmellata di mandarino. Ma nel paniere dei prodotti ci sono anche le creme spalmabili, con quella al pistacchio che si conferma best seller.

La geografia dei mercati esteri vede Polonia, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Cina e Giappone come principali Paesi di sbocco. La Germania, in particolare, si distingue come mercato centrale, non solo per il suo elevato potenziale di sviluppo, ma anche per l’attenzione dei consumatori alla qualità, all’origine e alle certificazioni dei prodotti.

Guardando al futuro, Agrisicilia concentrerà gli investimenti nei mercati di maggiore interesse strategico: in Europa, puntando all’espansione della distribuzione; negli Stati Uniti, dove esiste un forte potenziale per prodotti premium e made in Italy, in Giappone, dove cresce l’attenzione verso qualità, tracciabilità e specialità gourmet, e in Australia, mercato in forte sviluppo per le eccellenze italiane di alta gamma.

“Ogni prodotto che portiamo fuori dai confini italiani racconta la nostra terra, la Sicilia, e il suo patrimonio gastronomico – commenta Sofia Mammana, amministratore unico di Agrisicilia – La risposta dei mercati esteri ci conferma che l’equilibrio tra autenticità, qualità e innovazione è la chiave per far apprezzare le eccellenze siciliane nel mondo”.

Grazie al nuovo impianto produttivo, inaugurato pochi mesi fa nella piana di Catania, l’azienda dispone di una capacità produttiva ampia e flessibile, in grado di soddisfare la domanda sia dei mercati esteri e di quello italiano, senza vincoli di produzione.