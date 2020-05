L’FBI ha ottenuto i dati dall’account iCloud del senatore Richard Burr

Apple ha ricevuto un mandato dall’FBI per ottenere informazioni sull’account iCloud del senatore degli Stati Uniti Richard Burr, il presidente del Comitato di intelligence del Senato, che è stato indagato per controverse negoziazioni legate alla pandemia di coronavirus.

Secondo il Los Angeles Times, gli agenti dell’FBI hanno fornito ad Apple il mandato per ottenere l’accesso ai dati iCloud‌ negli ultimi giorni. Le informazioni raccolte dall’esecuzione del mandato furono quindi usate come prove per richiedere un altro mandato per prelevare l’iPhone del senatore da casa sua.

