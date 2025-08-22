venerdì, 22 Agosto , 25

L’Fbi perquisisce casa dell’ex consigliere sicurezza nazionale Bolton

L’Fbi perquisisce casa dell’ex consigliere sicurezza nazionale Bolton

Nell’ambito di un’indagine sulla gestione di documenti classificati

Bethesda (Maryland), 22 ago. (askanews) – L’Fbi ha perquisito l’abitazione nel Maryland dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale della prima amministrazione Trump, John Bolton, nell’ambito di un’indagine sulla gestione di documenti classificati. Bolton è stato il terzo consigliere per la sicurezza nazionale di Trump per 17 mesi e si è scontrato con lui su Iran, Afghanistan e Corea del Nord. La prima amministrazione Trump aveva cercato senza successo di bloccare la pubblicazione di un libro di Bolton perché contenente, secondo la Casa Bianca, informazioni riservate.Nel suo primo giorno del suo secondo mandato presidenziale Donald Trump ha revocato le autorizzazioni di sicurezza a oltre quaranta ex funzionari dell’intelligence, tra cui Bolton, il quale faceva anche parte di un trio di ex consiglieri di Trump il cui accesso a dati sensibili è stato cancellato dal presidente Usa all’inizio di quest’anno.”Il fatto che ci siano tutte queste rappresaglie e vendette e che il Dipartimento di Giustizia, l’FBI e il potere del governo vengano usati contro chiunque non sia d’accordo con lui è spaventoso, e la situazione non potrà che peggiorare se non facciamo qualcosa per fermarla, e spaventa a morte la gente.” ha dichiarato un vicino di casa di BoltonIl direttore dell’Fbi Kash Patel prima dell’operazione aveva twittato un post in cui diceva: “NESSUNO è al di sopra della legge… agenti @FBI in missione”.

