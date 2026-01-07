mercoledì, 7 Gennaio , 26

Venezuela, raid ‘spinge’ Rubio su Vance: ma per Casa Bianca ‘falso veep escluso’

(Adnkronos) - Washington - È lotta aperta fra...

Venezuela, Iran, Russia e Cina… quanto peserà l’instabilità sui mercati finanziari nel 2026?

(Adnkronos) - Il 2026 si è aperto nel...

Balotelli, nuova avventura: andrà a giocare a Dubai

(Adnkronos) - Nuova avventura per Mario Balotelli. L'attaccante...

Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle”. Indaga la Digos

(Adnkronos) - "Questa mattina, alla riapertura della nostra...
lg-presenta-il-robot-domestico-che-cucina-e-lava-al-ces-di-las-vegas
LG presenta il robot domestico che cucina e lava al Ces di Las Vegas

LG presenta il robot domestico che cucina e lava al Ces di Las Vegas

Video NewsLG presenta il robot domestico che cucina e lava al Ces di Las Vegas
Redazione-web
Di Redazione-web

Si chiama CLOiD, Ai phisical e generativa entrano nelle case

Las Vegas (Nevada), 7 gen. (askanews) – “Facilito comodità e comfort”. Si auto presenta così CLOiD, l’ultimo robot domestico di LG, dal Ces, Consumer electronics show, di Las Vegas. Fra i compiti in grado di eseguire elenca di tutto, dal riscaldare il croissant a sparecchiare la tavola.”Il nostro obiettivo per CLOiD è semplice, ma ambizioso – spiega Brandt Varner, di LG Electronics – semplificare la vita svolgendo compiti complessi, arricchire le attività per renderle ancora più piacevoli”.L’umanoide domestico porta la tecnologia “Physical AI” nelle case in cucina (prende cose dal frigo, mette in forno), in lavanderia (avvia la lavatrice, piega i vestiti), può aprire porte e spostare oggetti. Grazie ad una testa con display animato e un cuore alimentato dall’IA generativa può comunicare in linguaggio naturale e mostrare espressioni facciali.Fra le altre novità presentate da LG anche un televisore a parete ultrasottile con uno spessore di appena 9 mm, dotato della nuova tecnologia Hyper Radiant Color Tech di LG che migliora la qualità dell’immagine.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.