LG produrrà 20 milioni di schermi OLED per l’iPhone 12 Max da 6,1 pollici

Ieri è stato riferito che Samsung produrrà circa l’80% dei display OLED per la serie iPhone 12, ed oggi attraverso un nuovo rapporto, The Elec riferisce che LG Display, fornitore di lunga data di Apple, fornirà fino a 20 milioni di pannelli OLED per l’iPhone 12, mentre Samsung Display produrrà 55 milioni di unità.

Il rapporto afferma inoltre che LG produrrà specificamente i pannelli per l’iPhone 12 Max da 6,1 pollici.

