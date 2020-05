L’helicopter money può essere utile all’Italia? 

In piena crisi economica da coronavirus, con l’allarme recessione globale da una parte e l’attività di governi, banche centrali e istituzioni internazionali per arginare l’emergenza dall’altra, si torna a parlare anche di helicopter money. Espressione con cui nel 1969 l’economista americano Milton Friedman paragonò gli effetti di un’espansione monetaria a un elicottero che faceva letteralmente piovere denaro dal cielo.

Ma in Italia ricorrere all’helicopter money, in particolare per colmare l’imponente crisi di liquidità delle imprese è fattibile, oppure porta con sè dei rischi ben maggiori dei benefici ottenuti? Il fronte degli economisti contattati dall’AGI si divide sull’eventuale efficacia della misura.

