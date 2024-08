L’hotel migliore del mondo? È a Roma. Il “Bulgari” premiato da Virtuoso

ROMA – Il migliore hotel di lusso del mondo? È a Roma per il magazine delle vacanze a 5 stelle “Virtuoso travel” e, del resto, porta un nome che solo a sentirlo “luccica”. È il Bulgari Roma hotels e resorts. A dare la notizia del riconoscimento appena conquistato è Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale che plaude a staff e proprietà e non ha dubbi: Roma, grazie anche a partnership con brand dal calibro di Bulgari, è sempre più meta dei turisti che cercano vacanze all’insegna del lusso.

“A ROMA IN ATTO LA RIVOLUZIONE DEL LUSSO: TRA 3 ANNI PIÙ HOTEL LUXURY CHE A MILANO”

“Siamo orgogliosi che il Bulgari Roma sia stato premiato da ‘Virtuoso Travel’ come il miglior hotel del 2024. I miei complimenti a tutto lo staff e alla proprietà”, sottolinea l’assessore. “La partnership tra Roma e Bulgari è preziosa e vincente: dopo la creazione della Fondazione e la splendida sfilata alle Terme di Diocleziano, stiamo lavorando anche per altre grandi iniziative per il futuro”.

Non solo dunque: “Il primo posto in classifica dell’hotel Bulgari della nostra città è un ottimo riconoscimento anche per la Capitale, dove sta avvenendo una rivoluzione nel settore lusso: nel 2022 Roma aveva un terzo dei posti letto in alberghi 5 stelle lusso di Milano, tra 3 anni invece avrà il 30% in più”. Inoltre “Roma nel 2023 è la città che è cresciuta di più a livello turistico (+45,2%) in Europa sul 2022. E nel 2024- assicura- i numeri saranno ancora migliori”.

ITALIANO MA MILANESE L’ALBERGATORE DELL’ANNO: SIMONE GIORGI DI PARK HYATT

Infine, tra i premiati perché “meglio del meglio nei viaggi di lusso” in tutto il mondo del “Virtuoso Awards”, appare un altro nome italiano: è Simone Giorgi, del Park Hyatt Milano, eletto “Albergatore dell’anno”

