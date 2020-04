L’Humanitas “sbarca” a Napoli

Flora Sasso sarà la responsabile del distaccamento partenopeo

Apre a Napoli un distaccamento dell’Humanitas. La sede operativa sarà presso l’Associazione onlus “La tua voce” che da anni si occupa di clownterapia al I Policlinico di Napoli ed è anche attiva e presente in tutta Italia con numerosi progetti solidali.

Nei giorni scorsi, a Salerno, si è tenuto l’ultimo corso di aggiornamento di pubblica assistenza e la Presidente dell’Associazione “La tua voce”, Flora Sasso, ha conseguito il brevetto di soccorritore professionale, col grado onorario di capo reparto. A seguito dei risultati raggiunti, il Presidente dell’Humanitas principe Roberto Schiavone, le ha conferito il ruolo di responsabile del distaccamento partenopeo.

E’ un grande traguardo per la città, soprattutto in un momento storico così difficoltoso per tutti, e siamo certi che la dottoressa Sasso, assieme al suo team di lavoro, ben saprà convogliare le risorse e le esperienze acquisite sul campo per rendere alla città un servizio ineccepibile.

Su Salerno, l’Humanitas si è già resa disponibile, per quando sarà varata dal Governo la Fase 2, per la misurazione della temperatura di tutti i runners che saranno impegnati nelle consegne a domicilio dei pasti serviti da pizzerie e ristoranti.

Naturalmente, anche la sede di Napoli avrà a disposizione un termometro digitale e tutta una serie di DPI per essere in prima linea nel sostegno di cittadini e esercenti commerciali.

L’Associazione “La tua voce” in unione con l’Humanitas nazionale è a disposizione per qualsiasi richiesta di sostegno alla cittadinanza.

