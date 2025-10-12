domenica, 12 Ottobre , 25
liam-gallagher-nonno-a-53-anni:-la-figlia-molly-ha-dato-alla-luce-il-piccolo-rudy
Liam Gallagher nonno a 53 anni: la figlia Molly ha dato alla luce il piccolo Rudy

Liam Gallagher nonno a 53 anni: la figlia Molly ha dato alla luce il piccolo Rudy

DALL'ITALIA E DAL MONDOLiam Gallagher nonno a 53 anni: la figlia Molly ha dato alla luce il piccolo Rudy
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Liam Gallagher è diventato nonno a 53 anni. Il frontman degli Oasis ha dato il benvenuto al suo primo nipotino. Ad annunciare la nascita del maschietto è stata la figlia del cantante, Molly Moorish, 27 anni, che ha condiviso la notizia su Instagram.  

La didascalia dice solo, “A message to you, Rudy” (un messaggio per te, Rudy), svelando così il nome del primo figlio, nato dall’amore con Nathaniel Phillips, calciatore del Celtic Glasgow. 

 

 

Molly è nata nel 1998 da una breve relazione tra il frontman degli Oasis – all’epoca sposato con Patsy Kensit – e la cantante Lisa Moorish.  

“Non l’ho mai vista, ma sarebbe benvenuta nel mio mondo”, aveva dichiarato nel 2017 in un’intervista a GQ Gallagher, che ha sempre provveduto al suo mantenimento. Molly ha conosciuto e incontrato il padre solo nel 2018, quando aveva ormai 21 anni. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.