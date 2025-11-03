lunedì, 3 Novembre , 25
libano,-2-morti-in-due-diversi-attacchi-idf-nel-sud-del-paese
Libano, 2 morti in due diversi attacchi Idf nel sud del Paese

Libano, 2 morti in due diversi attacchi Idf nel sud del Paese

Video NewsLibano, 2 morti in due diversi attacchi Idf nel sud del Paese
Redazione-web
Di Redazione-web

Uno dei due obiettivi era il comandante Hezbollah Muhammad Ali Hadid

Roma, 3 nov. (askanews) – Gi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre sette.L’agenzia di stampa statale libanese National News Agency (NNA) ha riferito che un drone israeliano ha preso di mira un’auto a Doueir, provocandone l’incendio. Domenica Israele ha avvertito che avrebbe intensificato i suoi attacchi contro Hezbollah, con il ministro della Difesa Israel Katz che ha affermato che il gruppo vicino all’Iran stava “giocando col fuoco e il presidente del Libano sta temporeggiando”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.