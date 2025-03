Libano, attacchi israeliani. Beirut: rischio di una nuova guerra

Roma, 22 mar. (askanews) – Il primo ministro libanese Nawaz Salam ha avvertito oggi che la ripresa dei lanci di razzi israeliani nel sud del Libano rappresenta la minaccia di una nuova guerra. Si legge in un comunicato del governo libanese, mentre una donna – secondo la televisione libanese – è morta e tre sono rimaste ferite in attacchi contro un villaggio nel sud del paese dei cedri.

“Il primo ministro Salam ha contattato il ministro della Difesa, il generale Michel Menassa, per metterlo in guardia sulla minaccia della ripresa delle azioni di combattimento lungo il confine meridionale, che rischiano di trascinare il Paese in un nuovo conflitto”, si legge in un comunicato del governo libanese.

Salam ha sottolineato la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per riaffermare l’autorità del Libano sulle decisioni relative a guerra e pace. Ha inoltre contattato la Coordinatrice speciale delle Nazioni Unite, Jeanine Hennis-Plasschaert, esortando le Nazioni Unite a intensificare la pressione internazionale su Israele affinché ritiri tutte le sue truppe dal Libano meridionale occupato, in conformità alla Risoluzione ONU 1701 e agli accordi di cessate il fuoco.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato attacchi contro obiettivi “terroristici” nel sud del Libano e le Forze di difesa israeliane (Tsahal) hanno affermato su X di aver colpito decine di postazioni di lancio e un centro di comando del movimento sciita Hezbollah.

Israele aveva lanciato un massiccio attacco di artiglieria contro la località di Yahmar al-Shaqif, nel sud del Libano, in risposta al lancio di un razzo dal Libano verso la città israeliana di Metula.

Il portavoce militare israeliano Avichay Adraee ha dichiarato che l’aviazione israeliana ha intercettato tre razzi sparati dal Libano verso Israele, ribadendo che Israele non tollererà attacchi provenienti dal territorio libanese.

La forza di pace Onu Unifil ha espresso preoccupazione che si verifichi un'”escalation”. Secondo la rete televisiva NTN, che ha diffuso su X immagini degli attacchi, è stato colpito il villaggio di Tulin, nel sud del Libano.