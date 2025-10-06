libano,-attacco-con-drone-israeliano:-ucciso-miliziano-hezbollah

Le immagini della carcassa dell’auto su cui viaggiava con la moglie

Roma, 6 ott. (askanews) – Un importante miliziano di Hezbollah nel sistema di difesa aerea del movimento integralista islamico filoiraniano è stato ucciso in un attacco con drone israeliano nel sud del Libano. Lo ha riportato l’esercito dello stato ebraico.Hassan Atwi è stato ucciso insieme alla moglie in un attacco che ha preso di mira la loro auto a Zebdine, alla periferia di Nabatieh. Le Idf hanno affermato che Atwi era una “importante fonte di conoscenza” per Hezbollah e ha guidato gli sforzi per ricostruire le infrastrutture e acquistare attrezzature per il sistema di difesa aerea. L’esercito ha affermato che ha anche mantenuto contatti con funzionari iraniani che hanno fornito a Hezbollah i sistemi di difesa aerea.Secondo i media libanesi, Atwi era cieco a causa dell’attacco ai cercapersone di Israele che ha preso di mira membri di Hezbollah lo scorso anno. Le Idf hanno sottolineato che le attività di Atwi “costituivano una violazione degli accordi tra Israele e Libano” e che la sua uccisione ha rappresentato un duro colpo per gli sforzi di Hezbollah di ristabilire la propria identità.