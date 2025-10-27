libano,-denuncia-choc-dei-caschi-blu:-“abbattuto-un-drone-israeliano-aggressivo”,-l’ue-condanna

ROMA – Torna alta la tensione in Libano tra le forze militari Onu e quelle israeliane che con sempre più frequenza minacciano l’incolumità dei soldati Unifil. Un drone dell’esercito israeliano ha infatti sganciato una granata contro una pattuglia delle forze di peacekeeping nei pressi di Kfar Kila. A denunciare quello che si configura come un vero e proprio attacco è la stessa Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano. Domenica sera scorsa, 26 ottobre, le forze di pace avevano infatti fatto sapere, anche dai suoi canali social, che un drone israeliano si era avvicinato a una propria pattuglia in azione nei pressi di Kfar Kila per sganciargli contro una granata.

IL LANCIO DELLA GRANATA SUCCESSIVO ALL’ABBATTIMENTO DI UN DRONE “AGGRESSIVO” DA PARTE DI UNIFIL

L’azione è stata successiva a “un precedente incidente avvenuto nella stessa località- spiegano i Caschi blu- in cui un drone israeliano aveva sorvolato in modo aggressivo la pattuglia Unifil”. Quindi, “le forze di peacekeeping hanno applicato le necessarie contromisure difensive per neutralizzare il drone”: spiegano così il primo abbattimento di un mezzo teleguidato dall’Idf i militari delle Nazioni Unite, attualmente sotto comando italiano. Proprio a seguito dell’attacco iniziale a un drone, l’Idf ne ha spedito un secondo che ha reagito colpendo a sua volta le forze di pace con una granata.

LA DENUNCIA: “IDF VIOLA LA RISOLUZIONE 1701 E DISPREZZA L’IMPEGNO UNIFIL”

“Queste azioni delle Forze di difesa israeliane (IDF)- accusa quindi l’Unifil- violano la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza e la sovranità del Libano e dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze di pace impegnate nell’esecuzione dei compiti affidati dal Consiglio di sicurezza nel Libano meridionale”.

LA REAZIONE DELL’UE: “GARANTIRE L’INCOLUMITÀ DI PERSONALE E SEDI ONU”

Solo questa sera, a oltre 24 ore di distanza dalla denuncia Unifil, l’Unione europea ha condannato l’attacco dell’Idf alle forze di pace Onu: “L’Unione europea condanna l’attacco israeliano che il 26 ottobre 2025 ha nuovamente preso di mira un distaccamento dell’Unifil. Si tratta dell’ultimo di una serie di incidenti simili verificatisi nelle ultime settimane”, fa notare Bruxelles. Infine “l’Ue ricorda che la sicurezza e l’incolumità del personale e delle sedi delle Nazioni Unite devono essere garantite in conformità del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.” Lo ha dichiarato un portavoce del servizio di azione esterna dell’Unione europea.

